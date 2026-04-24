В Краснознаменске 30-летний мужчина камнем пробил голову пожилому соседу за просьбу не курить в подъезде

В Краснознаменске конфликт между соседями закончился для одного из его участников травмой головы и попаданием в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, 24 апреля.

65-летний пенсионер сделал замечание 30-летнему мужчине и попросил не курить в подъезде. После перепалки подозреваемый схватил камень и бросил в голову оппоненту. У потерпевшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ему грозит до 10 лет лишения свободы.