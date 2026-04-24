Пьяный 38-летний калининградец поссорился с матерью и вытолкнул женщину в окно

38-летний калининградец, будучи пьяным, поссорился с матерью и вытолкнул женщину в окно квартиры на ул. Коммунистической. Об этом сообщили в региональном СК.

Конфликт между 67-летней пенсионеркой и её сыном произошёл вечером 21 апреля. После падения с высоты второго этажа, женщина получила тяжёлые травмы, от которых скончалась в больнице, несмотря на то что за её жизнь боролись врачи.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). До 22 июня 2026 года подозреваемого взяли под стражу.