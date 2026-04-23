Зарезал, завернул в пододеяльник и выбросил из окна: жителя Советска будут судить за убийство женщины

37-летнего жителя Советска привлекут к ответственности за убийство женщины. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в четверг, 23 апреля.

Трагедия произошла ночью 9 января 2026 года. Между злоумышленником и его знакомой вспыхнула ссора. Мужчина был пьян и заподозрил, что она украла у него какие-то вещи. В какой-то момент женщина схватила нож и замахнулась на него. Тогда он выбил нож и сам набросился на неё. Ударов было много: не меньше восьми — ножом в шею, лицо и руки, и ещё не меньше семи — руками и ногами, тоже по голове и рукам. Женщина умерла на месте.

После убийства он не признался и не раскаялся, а позвонил другу и попросил помочь замести следы. Вдвоём они завернули тело в пододеяльник, обмотали липкой лентой, выбросили из окна, а потом оттащили на пустырь.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Первое заседание суда назначено на 5 мая 2026 года.