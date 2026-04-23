В Калининграде осудили троих жителей области, причастных к скандалу вокруг строительства Нахимовского училища

В Калининграде троим жителям региона вынесли приговор по делу о хищении средств Минобороны РФ при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом пресс-служба областного суда сообщает в канале на платформе Макс.

В материале отмечается, что с 1 июля 2020 года по 27 декабря 2022-го замдиректора подрядной организации, начальник сметно-договорного отдела и представитель отдела капитального строительства Балтфлота действовали в составе организованной группы. Следствие и суд установили, что они внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения и завысили стоимость работ, похитив у Минобороны 296 011 768,96 рубля.

Двоих подсудимых признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), а также по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК РФ («Организация служебного подлога»). Третью фигурантку осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Мужчинам назначили по шесть лет колонии общего режима, женщине — четыре года и шесть месяцев. Кроме того, по иску Минобороны с троицы взыскали 295 911 978,96 рубля в счёт возмещения вреда. Приговор не вступил в законную силу.