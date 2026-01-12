К подрядчику строительства Нахимовского училища в Калининграде подали очередной иск на крупную сумму

Военная прокуратура Балтфлота и ФГУП «Главное управление специального строительства» требуют взыскать с подрядчика Нахимовского училища в Калининграде свыше 820 млн рублей. Причиной стали многомиллионные хищения бюджетных средств, выявленные в ходе работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Исковое заявление поступило в арбитражный суд Москвы 30 декабря, но к производству ещё не принято. Подробности требований и основания иска в настоящее время не раскрываются.
Судебные приставы арестовали имущество ООО «Геоизол», поскольку компания фигурирует в деле о хищении средств при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде. В ноябре фирма получила иск на 1,7 млрд рублей.