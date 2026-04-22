Не отдала наследство: калининградка выплатила почти 3 млн рублей после ареста имущества

Жительница Калининграда вернула долг почти в 3 млн рублей после введения ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону в среду, 22 апреля.

По решению суда средства от продажи жилого дома и земельного участка должны были войти в наследственную массу. Однако женщина, выступавшая поверенной, не передала причитающуюся часть денег наследнику и распорядилась ими по своему усмотрению. Наследник обратился в суд, который постановил взыскать с калининградки почти 3 млн рублей.

Приставы выяснили, что у должницы в собственности находятся восемь помещений площадью от 18 до 86 кв. м, три здания площадью от 213 до 243 кв. м, а также земельный участок в шесть соток. На имущество наложили запрет на регистрационные действия, кроме того, женщине ограничили выезд за границу.

Чтобы снять ограничения, калининградка полностью погасила задолженность и дополнительно оплатила исполнительский сбор в размере 200 тысяч рублей. Денежные средства направят взыскателю и в бюджет.