В Калининграде пьяный мужчина забрёл на парковку и сорвал злость на первой попавшейся машине

В Калининграде 35-летний местный житель разнёс машину незнакомки, которую та припарковала возле дома. Об этом в телеграм-канале областного УМВД пишут во вторник, 21 апреля.

Автомобиль пьяный мужчина выбрал случайным образом. Ключами он поцарапал кузов, а затем несколько раз ударил по машине кулаками. Заметив повреждения, 37-летняя хозяйка обратилась в полицию. Участковые опросили возможных свидетелей, а после вышли на подозреваемого. Как выяснилось, у калининградца уже были проблемы с законом.

Ущерб владелице Mazda превысил 33 тысячи рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений»), ему грозит до двух лет лишения свободы.