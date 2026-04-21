В Калининградской области 48-летняя рецидивистка шесть раз ударила сожителя ножом в грудь и задела сердце (видео)

Жительница Нестеровского района шесть раз ударила ножом в грудь сожителя во время ссоры. Об этом «Клопс» рассказали в СУ СК России по Калининградской области.

По версии следствия, вечером 19 апреля 48-летняя жительница посёлка Невское и её 57-летний сожитель повздорили. Пьяная женщина схватила кухонный нож и бросилась на мужчину. Раненый госпитализирован. У него тяжёлые травмы, задето сердце.

Подозреваемую задержали и допросили. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). По ходатайству следствия суд заключил обвиняемую под стражу. 21 апреля женщину арестовали на два месяца.

По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Продолжается установление обстоятельств преступления. По данным близкого к следствию источника, женщина уже была судима за убийство и нападение на полицейского.