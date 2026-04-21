Подросток из посёлка под Калининградом перенёс операцию и оказался в гипсе после драки в школьной раздевалке

Ссылка Никиту избили в школе 15 апреля. Фото: предоставила Татьяна

Ссылка 15-летний житель одного из посёлков под Калининградом получил серьёзные травмы после драки в школе. Конфликт произошёл после урока физкультуры в раздевалке. Отец второго мальчика уверяет, что это его сын подвергся нападению. «Клопс» выяснял подробности ЧП. 15 апреля Татьяне позвонили из школы, где учится сын, и сообщили, что ей нужно срочно приехать. Никите (имя изменено) требуется помощь, объяснили женщине, у него льётся кровь из носа после потасовки. К тому моменту на место уже вызвали скорую помощь. Сын Татьяны, весь в крови, сидел в коридоре рядом с завучем. Состояние заторможенное, на лице следы побоев.

Всё было залито кровью Позже Никита рассказал маме, что после урока в раздевалке началась драка. Причиной, по словам мальчика, послужило замечание о том, что их команда плохо сыграла на физкультуре. Когда Никита наклонился за вещами, он получил от одноклассника Артёма (имя изменено) удар по затылку. «У сына закружилась голова. Между ребятами началась драка, мой сын повалил Артёма на скамейку, но Никиту кто-то из ребят оттянул и держал, а Артём продолжал наносить удары по лицу и переносице», — рассказала Татьяна. Женщина добавляет, что нападавший занимается ММА — смешанными боевыми искусствами. В полубессознательном состоянии Никиту дотащили до туалета, чтобы он умылся. После там всё было залито кровью. У подростка был расшиблен нос, речь невнятна. Когда Татьяна с сыном садилась в скорую, к ним подбежал отец Артёма. Его, вероятно, тоже вызвали в школу. «Он спросил, мол, что Никита вам рассказал? Я ответила, что мой сын в таком состоянии, что толком не может говорить. Отец говорит: «Артём от него так отбивался!» Я говорю: «Ничего себе отбивался! Что-то я вашего сына в скорой не наблюдаю».

Туалет был залит кровью, у подростка перелом носа со смещением и руки. Фото: предоставила Татьяна

Переломы и угрозы Сначала Никиту доставили в Детскую областную больницу, где, по словам матери, диагностировали перелом руки и носа без смещения, оказали помощь и отпустили домой. На следующий день состояние Никиты резко ухудшилось: появились сильная головная боль, рвота, речь была невнятной, верхнее значение давления зашкаливало за 180 единиц. Мать вызвала скорую. Мальчика экстренно госпитализировали. В больнице выявили сотрясение мозга. При более тщательном обследовании выяснилось, что у Никиты перелом носа со смещением. Через несколько дней подростка перевели из нейрохирургии в лор-отделение, где ему провели операцию. Сейчас школьник находится в стационаре. У него загипсована рука, нос перебинтован. По словам Татьяны, в день происшествия ей звонили родители Артёма, пытались выяснить подробности конфликта, спрашивали о состоянии Никиты. Они говорили, что на Артёме ни царапины. Намеревались приехать к нам, оплатить лечение. Однако мы все были на взводе и отказались от встречи. А уже через день мать Артёма написала мне, что у сына начала болеть голова — его тоже отвезли в больницу и положили в ДОБ с сотрясением. Сын его видел — тот ходил по коридорам, выглядел вполне здоровым. В тот же вечер, когда произошла драка, родители Артёма написали на нас встречное заявление в полицию», — говорит мама Никиты.

Школьнику приходят угрозы. Скриншот сообщений предоставила Татьяна

По словам Татьяны, на другой день после случившегося сын получил сообщения от друзей Артёма, которые тоже занимаются борьбой. Парню угрожали расправой. «Скриншоты у нас есть. Директора школы я по сей день не видела. В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. Надеюсь, что нас направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью и наказать виновника», — говорит мама Никиты. Она добавляет, что сын вынужден пропустить годовые контрольные. Мальчик помогает родным по хозяйству, присматривает за младшей сестрёнкой: «Лечение и восстановление займёт не меньше месяца, и неизвестно, какие будут последствия», - сокрушается мать

«Это было жестокое нападение!» Редакция связалась со второй стороной конфликта. Отец Артёма уверяет, что его сын защищался: «Со стороны Никиты были оскорбления, в том числе матери Артёма. Он начал оскорблять ещё на уроке во время игры в волейбол. Потом продолжил в раздевалке. А затем случилось это жестокое нападение — Никита набросился на нашего сына, завалил на скамейку и наносил удары так, что, видимо, сломал себе руку от такой силы удара. Наш сын только защищался и уворачивался. У него черепно-мозговая травма и сотрясение. Потом Никита побежал умываться. Вы бы видели эти скамейки — он там и нос себе мог сломать». Мужчина уверяет, что Никита оскорблял и других одноклассников — мальчиков и девочек. Правда, никто из них не жаловался. Как уверяет собеседник «Клопс», парень раньше тоже занимался ММА вместе с Артёмом и они нормально общались. Хоть Никита и плохиш для нас, медпомощь педагоги не оказали ни ему, ни нашему сыну», — добавил отец Артёма. По его словам, после ЧП сына отправили на урок. Утром на следующий день ему стало плохо, и его повезли в больницу. На вопрос, могут ли родители Артёма предоставить редакции медицинские документы, мужчина ответил, что они переданы в полицию. «Он попал в больницу, да, — подтвердил отец. — Все данные в полиции. И это было нападение на нашего сына и оборона».

Что говорят в полиции В УМВД по Калининградской области пояснили, что участники инцидента установлены. Родители обоих подростков обратились в полицию с заявлением. В настоящее время инспекторы ПДН ОМВД России «Зеленоградский» проводят проверку. По результатам СМЭ будет принято решение в соответствии с законом.