Появилось видео ДТП на проспекте Мира, где перевернулась пожарная машина. Кадры публикует ГАИ региона.

«Водитель, управляя автомобилем «Коленчатый подъёмник пожарный» (спецтехника), двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. При выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора произошло столкновение с Hyundai. От удара пожарный автомобиль отбросило на Volkswagen , после чего последовало опрокидывание спецтехники», — говорится в сообщении.

Травмы получили водитель Hyundai и два пассажира спецтехники. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.