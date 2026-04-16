Стало известно о состоянии рабочих, на которых в Прибрежном упал контейнер с мусором

Стало известно о состоянии рабочих мусоровоза, на которых в Прибрежном сорвался заполненный контейнер. Об этом «Клопс» сообщили в калининградском минздраве.

По данным ведомства, мужчин отвезли на скорой в Калининградскую областную клиническую больницу. 23-летний молодой человек находится в состоянии средней тяжести. Состояние его 40-летнего коллеги медики оценили как удовлетворительное.

Редакция позвонила в компанию, которая занимается транспортировкой мусора в Калининграде, по телефону, указанному на сайте ООО. Трубку поднял мужчина, но не дослушав вопрос, отказался что-либо комментировать и сбросил вызов.