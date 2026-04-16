«Удар по голове — и я отключился»: таксиста избили в центре Калининграда и порезали колёса, полиция не возбуждает дело

ВКонтакте

Телеграм

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Ссылка В Калининграде таксиста избили в центре города и прокололи колёса. Полиция отказалась возбуждать дело. Подробности этой истории «Клопс» рассказал сам водитель. 45-летний Евгений периодически подрабатывает в такси одного из крупнейших агрегаторов. 14 марта мужчина в очередной раз вышел на работу. Около шести утра получил заказ на Краснооктябрьскую, где забрал троих молодых ребят. На вид им было лет по 20. «Они сели в машину, весёлые немного, — понятно, что в субботу отдыхали. Но не агрессивные. Попросили меня заехать на Театральную, 21, где перекрёсток с Галицкого, забрать девушку и потом всех четверых отвезти в Мамоново», — рассказывает калининградец.

«Кто-то поедет в тюрьму, а кто-то в больничку» Подъехали к ТЦ «Маяк». Раннее утро, улицы пустынны. На улице спиной к машине стояла девушка. Видимо, она была в наушниках: её звали — она не слышала. «Один из парней вышел из машины и направился к ней. В этот же момент откуда-то появилась толпа ребят — человек пять. Они буквально налетели на него, начали бить. Один из этой группы залетел ко мне в машину и накинулся на пассажира на заднем сиденье. Он натянул ему на голову капюшон толстовки и избивал кулаками.

Я пытался их успокоить, говорю, мол, что вы тут устроили, я работаю! Они рвутся в машину, успокоиться не могут. Тогда я сам вышел и достал этого агрессора с заднего сиденья. Говорю: разбирайтесь на улице, если у вас проблемы!» Возникла заминка: было похоже, что народ немного успокоился. Таксист обошёл машину и увидел у пассажирской двери парня с ножом. «Он смотрит на моего пассажира как бы опять с претензией к нему. Я понимаю, что может кинуться. Я схватил его за руку, в которой он держал нож, и удерживал какое-то время. Старался убедить: убери нож, вас же здесь много, можно и так решить, зачем усугублять ситуацию? Пытался как-то их успокоить, понимал, что сейчас кто-то может в тюрьму уехать, а кто-то — в больничку. Этот агрессор вроде как не слышал меня, не смотрел в мою сторону — его внимание на пацана-пассажира было направлено», — вспоминает опасную ситуацию собеседник «Клопс».

В машине порезаны колёса, стёкла в крови, кузов поцарапан. Фото: предоставил Евгений

Взяли заявление и сказали ждать В этот момент Евгений почувствовал сзади удар по голове. Мужчина упал на руку, ударился лицом об асфальт, рассёк губы. Несколько секунд он был в отключке. Я пришёл в себя и услышал характерный звук: кто-то резал колёса. В это же время моих двух пацанов вытащили из машины и лупили на улице. Прошло несколько минут — и толпа разбежалась. Я немного пришёл в себя, увидел, что все четыре колеса у меня порезаны ножом. Позвонил в 112, вызвал полицию и платную шиномонтажку с эвакуатором», — рассказывает пострадавший. Полиции мужчина не дождался. Говорит, что приезжали сотрудники Росгвардии, покружили по району, никого не нашли. Взяли телефоны парня, которого те же гопники отметелили на этом перекрёстке. «Мне пришлось менять весь комплект резины, заплатить за эвакуатор. Всё обошлось более чем в 50 тысяч рублей. Тем же утром я поехал в отдел полиции писать заявление. У меня его приняли, как и вещи, забытые в салоне — сумку, чей-то паспорт. Мне сказали идти домой и ждать. Направление на судебно-медицинскую экспертизу не дали, хоть у меня было разбито лицо, серьёзно травмировано запястье. Я сам сходил в клинику, сделал снимок, прошёл за свой счёт экспертизу», — рассказал Евгений.

У мужчины после избиения травма запястья. Фото: предоставил Евгений

«Ваше дело закрыто, ответ придёт по почте» Спустя неделю, не дождавшись звонка от полиции, Евгений сам набрал телефон отдела. Его заверили, что работа ведётся, однако фамилию следователя узнать не удалось. «Я собрал чеки, документы об убытках, понёс в полицию. Какой-то лейтенант с утомлённым лицом забрал мои бумаги, не ответив толком ни на один вопрос. В первую очередь меня интересовало, изъяли ли видеозапись у «Безопасного города», ведь камер в центре полно, но записи не хранятся вечно. В итоге я так ничего и не узнал. В «Безопасном городе» сообщили, что запись дадут по запросу полиции или адвоката», — говорит собеседник «Клопс». Не дождавшись никаких результатов, калининградец обратился в прокуратуру. Он указал, что его беспокоит судьба записи, которая может безвозвратно исчезнуть. Заявление приняли, пояснив, что проверка может вестись до 28 дней. Через месяц Евгений снова позвонил в полицию, где ему ответили: «Ваше дело закрыто, вам по почте пришлют ответ». «Я был удивлён: материальный ущерб — больше 50 тысяч, травма руки, разбита губа, нападение в центре города с ножом... Как дело закрыто? Получается, что в центре Калининграда безнаказанно можно порезать колёса и набить людям лицо?» — возмущается калининградец.

Что говорят в полиции Как пояснили в УМВД по Калининградской области, по заявлению, поступившему от жителя Калининграда о причинении ему телесных повреждений, проведена проверка. Установлено, что у мужчины произошёл конфликт с прохожими возле торгового центра на ул. Театральной. «В результате словесной перепалки неустановленное лицо нанесло потерпевшему телесные повреждения, которые квалифицированы судмедэкспертизой как не повлекшие за собой вреда здоровью. В рамках проверки установлено, что основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют», — добавили в полиции.