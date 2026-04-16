В Черняховске парень обокрал дом семьи, пока хозяева беззаботно проводили время в отпуске

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Черняховске 22-летнего местного жителя заподозрили в краже из дома, хозяева которого уехали в отпуск. Об этом пресс-служба областного УМВД пишет в своём телеграм-канале.

Чтобы попасть в жильё 60-летнего мужчины, парень отжал дверь подвала. Вернувшиеся с отдыха хозяева не досчитались пылесоса и строительных инструментов. Ущерб они оценили в 200 тысяч рублей.

Часть похищенного нашли у подозреваемого дома. Остальные инструменты, как полагают полицейские, молодой человек успел сдать в комиссионку, откуда их собираются изъять. Жителю области вменяют п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище»), ему грозит до 6 лет лишения свободы.