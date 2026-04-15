В Калининградской области 18-летнему парню и двум подросткам, поджигавшим вышки связи, дали реальные сроки

В Калининграде 18-летнего местного жителя и двух подростков из Советска признали виновными в диверсиях, связанных с поджогами объектов связи в области. Информацию об этом в телеграм-каналах региональных СК и прокуратуры опубликовали в среду, 15 апреля.

В материалах дела говорится, что в декабре 2024-го юноши подожгли три станции мобильных операторов, а также кабельную трассу в Калининграде, Гурьевском и Багратионовском районах. Молодых людей судили по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»), всем троим назначили по семь лет лишения свободы.

Калининградца отправят в колонию общего режима, двух его 17-летних сообщников — в воспитательную. Суд также конфисковал 50 тысяч рублей, которые троица получила за поджоги.