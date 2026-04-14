В Калининградской области 16-летняя девушка, связанная с движением «Колумбайн»*, планировала теракт в одной из школ

В Калининградской области 16-летнюю девушку осудили за участие в террористической организации «Колумбайн»* и подготовку нападения на одну из школ региона. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флотского военного суда.

Идеологию запрещённого движения подросток начала разделять и распространять с 2023 года. В сети девушка находила собеседников, пыталась вербовать их в соратники и не раз говорила о желании устроить бойню в одной из школ Калининградской области. Суд признал её виновной по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и приговорил к полутора годам воспитательной колонии.

По версии Генпрокуратуры, «Колумбайн» — это разветвлённая организация, участники которой отвергают общепринятые нормы, считают нормой насилие, суицид и девиантное поведение, а также пропагандируют их как способ достижения целей.

*Запрещённое в России террористическое движение