На вокзале в Черняховске ушлый горожанин прихватил чужой пакет с электроникой

На вокзале в Черняховске один из пассажиров забыл пакет, в котором находились планшет, цифровой фотоаппарат и телевизионная приставка. Местный 34-летний житель убедился, что вещи находятся без присмотра, и решил присвоить их себе. Ущерб оценили в 13 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте во вторник, 14 апреля.

Похититель попал на камеры видеонаблюдения в здании вокзала, поэтому его личность быстро установили и задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кажа с причинением значительного ущерба гражданину»). Жителю Черняховска грозит до пяти лет лишения свободы.