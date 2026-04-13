В Гусеве мужчина с пневматом пришёл в гости к знакомому и едва не оставил его без глаза

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Гусеве 28-летний местный житель поссорился со знакомым и выстрелил ему в глаз. Об этом прокуратура Калининградской области сообщает в понедельник, 13 апреля.

По данным ведомства, инцидент произошёл 10 января 2026 года в квартире на улице Октябрьской. Житель области пришёл в гости с пневматическим пистолетом и в какой-то момент выстрелил в 29-летнего мужчину. Травму глаза, которую получил пострадавший, медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Нападавшему инкриминируют п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Уголовное дело направили в Гусевский городской суд.