31-летний житель Озёрска в пьяном угаре до смерти забил приятеля, к которому пришёл в гости

В Калининграде передали в суд дело 31-летнего жителя Озёрска, в октябре 2025 года до смерти избившего приятеля, к которому пришёл в гости и с которым распивал спиртные напитки. Об этом сообщили в региональном СК.

Нетрезвый мужчина поссорился с 40-летним хозяином квартиры, а затем нанёс ему множество ударов кулаками и ногами по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, спустя некоторое время.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).