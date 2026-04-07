Под Гвардейском на пенсионера поступила анонимка: в его доме нашли пригодную для взрыва гранату

Под Гвардейском в посёлке Забарье у 69-летнего местного жителя нашли гранату, которая могла взорваться при наличии детонатора. Об этом телеграм-канал регионального УМВД сообщает во вторник, 7 апреля.

О боеприпасе полицейские узнали после сообщения очевидцев. Силовики приехали в дом мужчины с обыском и нашли снаряд, его отправили на экспертизу. Выяснилось: это корпус осколочной оборонительной гранаты Ф-1, внутри — 55 граммов тротила. По данным ведомства, «лимонка» была пригодна для взрыва.

Против пенсионера завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Ему грозит от шести до восьми лет колонии. В полиции напомнили: тот, кто добровольно сдаст оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности, если не совершил ничего другого.