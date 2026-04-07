В деле нестеровского главбуха, которая выписывала себе премии и компенсации за переработки, всплыли ещё 116 тысяч

В Нестеровском районе дело главбуха муниципального предприятия, которая выписывала себе премии и другие выплаты, дошло до суда уже с другой суммой ущерба. Об этом прокуратура региона пишет в своём телеграм-канале во вторник, 7 апреля.
Как отмечают в ведомстве, сотрудница МУП «Муниципальный центр услуг» подделывала подпись директора и оформляла себе премии, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также выплаты за работу в выходные и праздники.
«В результате таких действий обвиняемая присвоила денежные средства предприятия на сумму свыше 414 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, <...> предъявлен иск о взыскании с обвиняемой причинённого ущерба», — заявили в прокуратуре.
В прошлом году сумму ущерба оценили в 298,2 тысячи рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).