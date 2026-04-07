В деле нестеровского главбуха, которая выписывала себе премии и компенсации за переработки, всплыли ещё 116 тысяч

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Нестеровском районе дело главбуха муниципального предприятия, которая выписывала себе премии и другие выплаты, дошло до суда уже с другой суммой ущерба. Об этом прокуратура региона пишет в своём телеграм-канале во вторник, 7 апреля.

Как отмечают в ведомстве, сотрудница МУП «Муниципальный центр услуг» подделывала подпись директора и оформляла себе премии, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также выплаты за работу в выходные и праздники.

«В результате таких действий обвиняемая присвоила денежные средства предприятия на сумму свыше 414 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, <...> предъявлен иск о взыскании с обвиняемой причинённого ущерба», — заявили в прокуратуре.