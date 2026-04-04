В Холмогоровке ребёнок получил ожоги после опасного эксперимента с дезодорантом

В посёлке Холмогоровка трое детей устроили опасный эксперимент с аэрозольным баллончиком, один из них пострадал. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в субботу, 4 апреля.

ЧП произошло накануне. По данным ведомства, дети, вдохновившись роликами из социальных сетей, купили дезодоранты и спустились в подвал жилого дома на улице Счастливой. Там они повредили один из баллончиков и подожгли его содержимое.

В результате происшествия пострадал 9-летний ребёнок. Он получил ожоги головы и шеи различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Остальные дети не пострадали.