После публикации «Клопс» полиция задержала жителя Храброво, убившего свою собаку

В Храброво полиция задержала местного жителя, убившего свою собаку. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.

Живодёр 1980 года рождения сознался в преступлении. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Сосед забрал у мужчины выжившего щенка и подыскивает ему дом. Андрей рассказал, что накануне был в полиции и написал заявление. От участкового узнал, что фигурант уже знаком правоохранителям — раньше за ним замечали садистские наклонности в отношении животных.

«Изначально собака принадлежала родственникам живодёра, но они переехали и оставили ему питомца на передержку. Снабжали кормом и даже платили. Разумеется, тут никакого ухода нормального не было. Сучка периодически рожала. Около года назад я себе забрал одного щенка, а один у них остался. И вот недавно собака опять родила. Куда делся последний помёт, неизвестно — он исчез, а собаку нашли в итоге убитой. Говорят, что живодёр и расправился с ней, потому что постоянно рожала», — рассказал «Клопс» Андрей.