Переломан позвоночник, оперировали девять часов: в ДТП на Приморском кольце получили тяжёлые травмы три сестры

В ДТП на Приморском кольце пострадали три сестры. У двух младших многочисленные травмы, врачи борются за их жизни. Об этом «Клопс» рассказала мама девушек Татьяна.

Страшное 1 апреля

Старшей дочери, Эвелине, — 26 лет, Эмилии — 17, Лизе — 16. Первого апреля Татьяна была на работе. В тот день Эвелина со своим другом ездили на море, девушка взяла с собой младших сестёр. Парень сидел за рулём.

«Мне позвонили, когда всё случилось. Был сильный туман. Старшая дочь сидела впереди, младшие — сзади. Я уже ехала с работы, а их везли в Детскую областную больницу. Эвелину доставили в БСМП», — рассказывает мама девушек.

Татьяна сразу поехала в ДОБ, куда примчались машины реанимации. У обеих девочек множественные переломы и другие тяжелейшие травмы. Спустя два дня врачи опасаются давать прогнозы и буквально не отходят от пациенток.

«Маленькой Лизе ещё только предстоит операция на руку. Будет консилиум, так как есть какие-то сложности. Вчера мы были на КТ.

У неё перелом лобной кости, перелом нескольких позвонков, в том числе шейных.

Сейчас Лиза на обезболивающих, но она может сидеть, ей сняли катетер. Сегодня немного покушала», — рассказывает мама.

Ввели в искусственную кому

Эмилии вчера делали операцию, которая длилась девять часов. На ней присутствовали четыре нейрохирурга. Сейчас девочку ввели в искусственную кому. Мама с трудом сдерживает слёзы: «Там и черепно-мозговая, и переломы разных отделов позвоночника, и шеи, и руки, и ноги переломаны...

Был разрыв селезёнки, кровил желудок...

Сейчас мы ждём, когда она выйдет из комы».

По словам Татьяны, у старшей дочери перелом ключицы — кость буквально вылезла от удара. Девушку прооперировали, поставили спицы. У неё тоже есть травмы позвоночника, но состояние Эвелины легче, чем у сестёр.

Татьяна вынуждена была уйти с работы, чтобы сидеть с дочками. Очевидно, что путь к выздоровлению будет колоссально трудным. Женщина в шоковом состоянии — она и девочки осталась без средств к существованию. Семья снимает квартиру, муж Татьяны пропал без вести несколько лет назад.

«Я постоянно рядом пока с младшей дочкой. К средней меня не пускают — она в реанимации под аппаратами. Единственный, кто меня поддерживает, это сестра. Я не знаю, что будет завтра...» — говорит женщина.

Как помочь семье

Телефон матери девочек: +7 (911) 458-20-72 (Татьяна Бяндикене). Перевод можно сделать только на Альфа-банк с пометкой «помощь».