В Ульяновской области семь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов

В Ульяновской области в районе станции Бряндино сошли 7 вагонов пассажирского поезда №302 Москва – Челябинск, в котором в этот момент находилось 415 человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РЖД» в пятницу, 3 апреля.

ЧП произошло в 6:25 по московскому времени. Травмы лёгкой и средней степени тяжести получили 4 человека. Движение на аварийном участке дороги остановлено. На центральном вокзале Ульяновска организован пункт осмотра пассажиров для оказания необходимой медицинской помощи, после этого их отправят до станций назначения другими поездами.