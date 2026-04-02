В Калининграде мужчина трижды обнёс один и тот же магазин

В Калининграде полицейские возбудили три уголовных дела после серии краж из сетевого магазина на улице Осипенко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в четверг, 2 апреля.

В правоохранительные органы обратилась представительница торговой точки и заявила о трёх случаях хищения товаров. Суммарный ущерб составил более 50 тысяч рублей. Участковые установили, что к кражам причастен 46-летний местный житель. По версии следствия, он заходил в торговый зал, складывал продукты в сумку и проходил мимо кассы, не оплачивая покупки, после чего скрывался.

Уголовные дела возбудили по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полицейские проверяют, причастен ли подозреваемый к аналогичным преступлениям в городе.