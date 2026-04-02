Рядом играли дети: житель посёлка в Калининградской области жестоко расправился с ощенившейся собакой

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В посёлке Храброво мужчина расправился со своей собакой, которая недавно родила щенят. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница.

Елена (имя изменено) прислала фотографии, сделанные на месте гибели несчастной дворняжки. Редакция не может опубликовать оригиналы снимков по этическим соображениям. Женщина говорит, что тело небольшой собачки заметили дети в кустарнике на одной из улиц посёлка.

«Мёртвое животное находилось там четыре дня. Ребятня там бегала рядом, играла, пока кто-то из них не рассказал старшим. Один из мужчин, который когда-то брал щенка от этой собаки, похоронил несчастное животное. Люди выяснили, кто хозяин собачки, который это сделал. Мужчина пьёт, живёт с сожительницей и ребёнком. У этого нелюдя остался как минимум один щенок, его собираются забрать и уже нашли нового хозяина», — рассказывает Елена.

Женщина говорит, что «после этого страшного случая гудит весь посёлок». Люди возмущены и хотят, чтобы убийцу собаки наказали.

«Мне сказали, что собирался прийти участковый. Надеюсь, он доведёт дело до суда», — добавила Елена.

«Клопс» просит считать публикацию официальным обращением в УМВД по Калининградской области и провести проверку. Адрес владельца убитой собаки и контакты местных жителей есть в редакции.