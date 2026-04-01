В Калининграде 16-летняя школьница умерла, отравившись неустановленным веществом

В Калининграде 16-летняя школьница скончалась, отравившись неустановленным веществом. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники.

Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 марта. Известно, что в декабре 2025 года девочка переехала в Калининград к маме, жила в съёмной квартире и училась в одном из лицеев города. До этого она проживала с отцом в Ижевске.

Установлено, что в ночь на 22 марта она употребляла алкоголь и наркотические вещества в таблетках. Друзья увидели, что девушке стало плохо, и вызвали скорую помощь. Бригада медиков уже ничем не смогла помочь — лицеистка умерла.

В региональном СКР пояснили, что проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для установления точной причины гибели девочки назначено проведение судебно-медицинской и других экспертиз. По предварительным данным, причина смерти подростка — отравление неустановленным веществом.