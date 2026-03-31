Под Зеленоградском дачник устроил ночной кутёж и накинулся на пришедших в гости полицейских

В Зеленоградском районе 55-летний местный житель напал на полицейских, которые приехали после жалобы на шум. Об этом в телеграм-канале в регионального СК рассказали во вторник, 31 марта.

Инцидент произошёл в августе 2024 года в СНТ «Сосновка». Силовики приехали к дому после жалобы соседки на нарушение тишины и покоя ночью. Как установили следствие и суд, дачник решил помешать проверке. Мужчина ударил сотрудников полиции ногой, а также всячески их оскорблял.

Жителя области признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителей власти»). Суд назначил ему 1 год и 6 месяцев колонии-поселения.