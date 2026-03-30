Двое калининградцев повторно попались пьяными за рулём и теперь лишатся автомобилей

В Калининградской области с 26 по 29 марта задержали 42 водителя, которые оказались за рулём в состоянии алкогольного опьянения либо отказались пройти медицинское освидетельствование. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции (ГАИ).

Двое из этой компании повторно управляли автомобилем, будучи пьяны. В отношении этих водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). В случае подтверждения их вины, машины безответственных автомобилистов продадут, а деньги направят в доход государства.

«С начала года зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием водителей с признаками опьянения, в которых 9 человек получили ранения и 3 участника погибли», — уточнили в ГАИ.