В калининградском общежитии мужчина одним ударом разорвал соседу селезёнку

В Калининграде 35-летний местный житель повздорил с соседом и жестоко избил его — оппоненту понадобилась экстренная помощь медиков. Об этом в пресс-службе регионального УМВД сообщили в понедельник, 30 марта.

Всё произошло в общежитии на улице Вагоностроительной. По предварительным данным, во время конфликта на общей кухни подозреваемый ударил 45-летнего соседа в живот. Пострадавшего увезли в больницу, где выяснилось, что у него разорвана селезёнка. В итоге орган пришлось экстренно удалить.

Нападавшего задержали. В полиции уточнили, что раньше калининградца уже не раз судили. В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.