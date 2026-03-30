На Московском проспекте ребёнок на электросамокате пронёсся по дороге, лавируя между полосами (видео)

В Калининграде на Московском проспекте заметили ребёнка на мощном электросамокате, который ехал по проезжей части и резко перестраивался между полосами. Видео «Клопс» прислали читатели в понедельник, 30 марта.

По словам автора записи, мальчик сначала ехал по центру дороги, затем перестроился из крайней левой полосы в правую. Позже школьник выехал на окружную.

Очевидцы сочли подобную езду опасной и предположили, что родители могут не знать, как именно катается их ребёнок. Калининградцев просят обратить внимание на юного самокатчика: «Возможно, кто-то узнает его и сможет повлиять на ситуацию».