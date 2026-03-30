Калининградец, который совершил преступление и не спешил возмещать ущерб в полмиллиона, внезапно остался без авто

В Калининграде мужчина, которого суд обязал выплатить 500 тысяч рублей ущерба, причинённого преступлением, остался без машины. Об этом в телеграм-канале регионального УФССП сообщили в понедельник, 30 марта.

Автомобиль должника — Honda Civic 2009 года выпуска — нашли во время совместного рейда судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции. Маршрут машины вычислили по камерам системы «Безопасный город», после чего инспекторы остановили транспорт.

Как выяснилось, мужчина проходит должником по социально значимому исполнительному производству. Оставлять ему машину на ответственное хранение не стали и сразу вызвали эвакуатор.

Авто увезли на спецстоянку, владельцу дали 10 дней, чтобы полностью погасить долг. Если этого не произойдёт, машину оценят и передадут Росимуществу для продажи на торгах.