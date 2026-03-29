Рыбов теперь не показывают: в Италии из частного музея похитили картину Ренуара, а также работы Матисса и Сезанна

Из музея Фонда Маньяни-Рокка в итальянском местечке Мамиано-ди-Траверсетоло злоумышленники похитили картины французских импрессионистов Ренуара, Матисса и Сезанна. Об этом пишет Corriere della Sera в воскресенье, 29 марта.

Ограбление произошло 23 марта, но известно о нём стало только сейчас. Люди в масках действовали быстро и слаженно. По предварительным данным, им потребовалось меньше трёх минут, чтобы вынести картины. Злоумышленники взломали входную дверь, и, по всей видимости, планировали похитить больше произведений искусства, но из-за сработавшей сигнализации сбежали.

Добычей похитителей стали картина Ренуара «Рыбы», «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна и «Одалиска на террасе» Анри Матисса.