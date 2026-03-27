В Московском районе 23-летний калининградец после 4 литров водки устроил в торговом центре перформанс с «розочкой»

Пьяный 23-летний калининградец размахивал горлышком от разбитой бутылки и вёл себя агрессивно в одном из торговых центров на ул. Н. Карамзина. Дебошира задержали и доставили в отдел полиции, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, 27 марта.

Молодой человек не смог пояснить, причину своего поведения. При этом полицейским хулиган рассказал, что накануне выпил около 4 литров водки. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия»). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.