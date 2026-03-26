В Калининградской области наркодилер обустроил в своём гараже склад с патронами и самодельной взрывчаткой, а в квартире хранил крупную партию запрещённых веществ. Об этом в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте сообщили в четверг, 26 марта.
По версии следствия, в деле двое местных жителей — 32 и 40 лет. Младшего задержали в районе перегона Калининград-Сортировочный — Айвазовский. Силовики считают, что он собирался сделать тайники-закладки, а при себе у него было больше 38 граммов наркотиков.
Его старший приятель, по данным полиции, приспособил квартиру под выращивание одурманивающих растений и хранил там готовую партию на продажу. Во время обыска у 40-летнего мужчины нашли около 450 граммов наркотиков.
«Однако криминальный список на этом не закончился: в его гараже полицейские отыскали нелегальный арсенал с пятью патронами калибра 5,6 миллиметра и свыше 30 граммами самодельного взрывчатого вещества. Своё владение боеприпасами калининградец объяснил случайной находкой в лесополосе», — добавили в ведомстве.
Возбуждено семь уголовных дел:
- по ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»),
- по ст. 222, ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»),
- по ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»),
- по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).
Одному из фигурантов избрали подписку о невыезде, второго отправили под стражу.
В Калининграде владелец автосервиса хранил в шкафу ручной пулемёт Дегтярёва и не стал объяснять полицейским, откуда он у него взялся и зачем был нужен.