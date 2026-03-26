В Калининградской области наркодилер обустроил в своём гараже склад с патронами и самодельной взрывчаткой, а в квартире хранил крупную партию запрещённых веществ. Об этом в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте сообщили в четверг, 26 марта.

По версии следствия, в деле двое местных жителей — 32 и 40 лет. Младшего задержали в районе перегона Калининград-Сортировочный — Айвазовский. Силовики считают, что он собирался сделать тайники-закладки, а при себе у него было больше 38 граммов наркотиков.

Его старший приятель, по данным полиции, приспособил квартиру под выращивание одурманивающих растений и хранил там готовую партию на продажу. Во время обыска у 40-летнего мужчины нашли около 450 граммов наркотиков.

«Однако криминальный список на этом не закончился: в его гараже полицейские отыскали нелегальный арсенал с пятью патронами калибра 5,6 миллиметра и свыше 30 граммами самодельного взрывчатого вещества. Своё владение боеприпасами калининградец объяснил случайной находкой в лесополосе», — добавили в ведомстве.

Возбуждено семь уголовных дел:

по ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»),

по ст. 222, ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»),

по ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»),

по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Одному из фигурантов избрали подписку о невыезде, второго отправили под стражу.