Суд продлил арест экс-министру молодёжной политики Калининградской области Анне Мусевич

Центральный районный суд Калининграда продлил срок содержания под стражей бывшего министра молодёжной политики региона Анны Мусевич. Об этом пишет ТАСС.

По решению суда, она останется под арестом до 23 июня 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.

Мусевич обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой»). Уголовное дело возбудили 27 февраля 2026 года. По версии следствия, хищение связано с контрактом на поставку мебели для молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское Светлогорского округа. Следователи считают, что стоимость поставки была завышена более чем на 9,5 млн рублей, которые присвоили участники схемы. Общая сумма контракта составляла свыше 42 млн рублей.