Дело парня из Черняховска, который продал доступ к банковскому счёту мошенникам, передали в суд

В Черняховске в суд направили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, передавшего мошенникам доступ к своим банковским счетам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области в четверг, 26 марта.

По версии следствия, в августе 2025 года молодой человек предоставил неизвестным данные своих счетов для проведения незаконных операций. За это он получил тысячу рублей. В дальнейшем через его счета были похищены деньги у нескольких граждан.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Уголовное дело направлено в Черняховский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трёх лет лишения свободы.