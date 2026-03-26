В Калининградской области уничтожили шесть авиабомб времён войны (фото)

В Калининградской области пиротехники МЧС продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы времён войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 26 марта.

Очередные находки сделали в районе посёлка Яблоневка Гурьевского муниципального округа — в карьере по добыче глины обнаружили пять фугасных авиабомб весом 50 и 100 килограммов. На побережье в посёлке Заостровье Зеленоградского округа нашли противолодочную авиабомбу весом 100 кг.

Все боеприпасы специалисты МЧС эвакуировали и уничтожили на специальном полигоне. С начала года в регионе обнаружили и обезвредили уже 60 взрывоопасных предметов, из них 34 — авиабомбы.