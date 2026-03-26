Запрет на выезд помог: калининградец выплатил долг страховщикам в 540 тысяч

Житель Калининграда, ставший виновником ДТП без полиса страхования, выплатил ущерб страховой компании после мер принудительного взыскания. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП в четверг, 26 марта.

Авария произошла на Приморском кольце. В результате был повреждён автомобиль, владельцу которого страховая компания выплатила 540 тысяч рублей. Позже через суд эти средства взыскали с виновника ДТП.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Московского района. Чтобы добиться погашения долга, сотрудники службы арестовали банковские счета должника и временно ограничили ему выезд за границу.

Принятые меры оказались эффективными — мужчина полностью выплатил задолженность. Однако снять ограничения удалось только после дополнительной оплаты исполнительского сбора в размере 39 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда.