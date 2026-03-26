На Мамоновском шоссе столкнулись две легковушки, водитель одной из них в больнице

В Калининграде столкнулись две легковушки, пострадал водитель одной из них. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в среду, 25 марта, в 20:20, около дома №12 «а» на Мамоновском шоссе. Мужчина 1977 года рождения, сидя за рулём Volkswagen, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi под управлением водителя 2001 года рождения. Владелец первого авто получил травмы, его увезли в больницу.

На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.