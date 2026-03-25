В Калининграде пенсионерка рухнула на тротуаре, ей вызвала скорую случайная прохожая (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жительница Калининграда вызвала скорую помощь пенсионерке, которая лежала на тротуаре и не двигалась. Об этом рассказали в группе «Безопасного города» во «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 22 марта у дома №133 на улице Невского. Заметив женщину, прохожая через кнопку экстренной связи попросила срочно прислать медиков. Информацию передали в службу «112». Прибывшая бригада скорой осмотрела даму и увезла её в больницу.

«Напоминаем, что при помощи кнопки экстренной связи «Гражданин-Полиция» можно без набора номера связаться с операторами <...> и попросить помощи в экстренной ситуации или проинформировать о правонарушениях и происшествиях», — отметили в «Безопасном городе».