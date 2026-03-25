Отлетел на 30 метров: в Светлом микроавтобус сбил мужчину, который шёл по зебре к остановке (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Светлом микроавтобус на большой скорости сбил мужчину на пешеходном переходе, когда тот шёл в сторону остановки. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы в среду, 25 марта.

ДТП произошло около 19:00 на улице Гагарина. Пострадавший вместе с коллегами возвращался с предприятия «Кливер» после смены.

«Мы шли в сторону остановки <...>. Он следом за мной, я примерно в 15 метрах впереди. Я только услышал удар сзади. Повернулся, а там микроавтобус «Мерседес спринтер» — он не тормозил даже, ехал со скоростью километров 60-70. Парень отлетел примерно на 30 метров. Я и мои коллеги сразу подбежали к нему. Он был в сознании, но видно было, что сломаны нога, рука и, возможно, таз», — рассказал очевидец «Клопс».

Пострадавший — мужчина 1991 года рождения. Очевидцы помогли погрузить его в машину скорой помощи. По их словам, парень родом из Правдинского района, но живёт в Светлом. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса находится там же.