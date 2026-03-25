Пламя пошло по бензину: в Калининграде ребёнок пострадал при поджоге травы

В Калининграде ребёнок получил серьёзные ожоги из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в среду, 25 марта.

Пострадавшего доставили в приёмное отделение Центральной городской клинической больницы. У него диагностировали ожоги головы, ягодиц, ног и правой руки.

По предварительным данным, травмы ребёнок получил во время поджога сухой растительности. Он взял бензин из гаража и использовал его для розжига, однако огонь быстро распространился по следу горючего вещества обратно к ёмкости, что привело к вспышке.

В настоящее время угрозы жизни пострадавшего нет.

В МЧС напомнили родителям о необходимости следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Спасатели также призвали хранить спички, зажигалки и другие воспламеняющиеся предметы в недоступных местах и регулярно объяснять детям правила пожарной безопасности.