В Калининграде банк оштрафовали на 500 тысяч за давление на должницу

В Калининграде кредитное учреждение привлекли к ответственности за нарушения при взыскании просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП в среду, 25 марта.

Поводом стала жалоба местной жительницы, оформившей кредитную карту и допустившей просрочку платежей. Банк выставил ей счёт на сумму 109 тыс. рублей, после чего представитель организации начал требовать возврата долга с нарушением закона.

Как установили приставы, сотрудник кредитной организации совершил более 40 звонков не только самой должнице, но и её коллегам, начальнику отдела и руководителю учреждения. При этом согласия на взаимодействие они не давали. Во время разговоров звонивший не представлялся, оказывал психологическое давление и раскрывал сведения о сумме и структуре долга.

С жалобами в УФССП обратились сразу пять человек — сама должница, её коллеги и руководство организации. После согласования с прокуратурой приставы провели внеплановую проверку, в ходе которой нарушения подтвердились. В качестве доказательств использовались в том числе аудиозаписи, предоставленные банком.

В отношении кредитной организации составили протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований при возврате просроченной задолженности»). Банку назначили максимально возможное наказание — штраф 500 тыс. рублей.