Стало известно о состоянии четверых подростков, разбившихся на машине в Полесске

Состояние 17-летнего водителя разбившегося в Полесске авто оценивается как тяжёлое, но стабильное. Об этом «Клопс» рассказали в минздраве, подробности сообщил знакомый с ситуацией источник.

Молодой человек находится в хирургическом отделении Детской областной больницы. Двое подростков, которых он прокатил на машине, не имея водительских прав, госпитализированы в отделение нейрохирургии ДОБ с сочетанными травмами. Пациенты — одному из них 16, а другому 15 лет — находятся в состоянии средней степени тяжести.

Третий пассажир, которому в феврале исполнилось 18, проходит лечение в БСМП. У него закрытая черепно-мозговая травма.