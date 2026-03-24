В Балтийске загорелась квартира в двухэтажном доме: из здания эвакуировали четверых жильцов

В Балтийске загорелась квартира в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил комнату и часть коридора, сообщили в группе МЧС Калининградской области во «ВКонтакте» во вторник, 24 марта.

Спасатели вывели из здания четырёх человек и потушили огонь, не дав ему перекинуться на соседние помещения. Площадь пожара составила 21 м2, после возгорания квартира оказалась полностью закопчена. Всего на месте работали 20 специалистов и 6 единиц техники. Причины ЧП устанавливаются.