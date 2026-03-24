Убирал строительные леса без страховки: после гибели рабочего на стройке в Калининграде возбудили уголовное дело (фото)

После гибели рабочего, который разбился на стройке на окраине Калининграда, возбудили уголовное дело. Об этом «Клопс» рассказали в СУ СК России по Калининградской области и прокуратуре.

По предварительным данным, 34-летний мужчина погиб вечером 21 марта. Он упал с высоты четвёртого этажа строящейся девятиэтажки на улице Каблукова. Рабочий подрядной организации ООО «СМУ №3» проводил уборку на строительных лесах без экипировки. От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия.

Региональный СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»). Следователи регионального управления СК осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию. Выполняется комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства случившегося и лицо, подлежащее привлечению к ответственности в качестве обвиняемого.