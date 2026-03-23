После ДТП на «проклятом» перекрёстке в Гурьевске прокуратура начала проверку

После ДТП в Гурьевске, где одна из легковушек вылетела на остановку и сбила людей, прокуратура начала проверку. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале в понедельник, 23 марта.

BMW и Kia столкнулись на перекрёстке Калининградского шоссе и улицы Советской около 14:10. По информации ведомства, пострадавшим подросткам по 15 лет, женщине — 37. Всех троих направили в больницу.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также даст оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.