Двух подростков госпитализировали: что известно о состоянии людей, пострадавших после ДТП на остановке в Гурьевске

Двух подростков, пострадавших после ДТП на перекрёстке в Гурьевске, увезли в Детскую областную больницу. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона в понедельник, 23 марта.

После аварии пострадавшие тинейджеры оставались в сознании. Медики также госпитализировали женщину, которая в момент аварии находилась на остановке. Одного из водителей увезли в больницу, второй находится на месте ДТП — его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное.