В Гурьевске после ДТП легковушка вылетела на остановку и врезалась в одну из аптек на «проклятом» перекрёстке (фото)

В Гурьевске на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской столкнулись две легковушки, одна из них вылетела на остановку. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона в понедельник, 23 марта.

Об аварии стало известно в 14:41. По предварительным данным, пострадали пять человек. На месте работают бригады скорой помощи, ещё одна направилась к месту ДТП.

Как рассказали «Клопс» очевидцы, после удара на остановке «остался полный погром». Машины протаранили часть стены аптеки по соседству, в здании выбито окно, а на полу валяются осколки и куски кирпича. Снаружи одна из легковушек лежит на боку.